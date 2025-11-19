Roma, El Aynaoui si racconta: "Marocco un sogno, gruppo fantastico. Voglio la Coppa d'Africa"

Che ci crediate oppure no, i risultati parlano chiaro: il Marocco non perdere una partita dallo scorso 14 agosto. L'ultimo ko risale a quattro giorni prima, per mano del Kenya. Ma ad oggi la banda di Regragui non smette di divertirsi, imbattuto da 11 partite complessivamente a suon di gol, qualità e giocatori che fanno sognare in grande i tifosi di casa. Da Hakimi a Brahim Diaz, passando per Mazraoui e Amrabat, in questa pausa nazionali di novembre ha trovato spazio anche un giocatore della Roma. Si tratta di Neil El Aynaoui, acquistato dal club giallorosso in estate per oltre 23 milioni dal Lens.

Un Marocco rivelazione del Mondiale 2022 in Qatar, arrivata fino alla semifinale sulla cresta dell'onda, mentre adesso guarda nel proprio continente. In un’intervista esclusiva rilasciata ad Africa Top Sport, l'esterno offensivo giallorosso ha raccontato cosa significhi giocare con la maglia della Nazionale (ha esordito lo scorso 5 settembre): "Entrare a far parte della nazionale è stato un sogno che si è avverato per me", l'emozione raccontata dall'esterno in forza da Gasperini. "L’atmosfera nel gruppo è fantastica, e lo staff tecnico e i giocatori mi hanno accolto sempre molto bene. Questo mi ha permesso di integrarmi rapidamente. La nazionale è un grande onore per me e vedo grandi opportunità per raggiungere traguardi importanti in futuro".

Il Marocco intanto tornerà a partecipare alla Coppa d'Africa e le aspettative sono molto alte: "Credo che la nazionale sia pronta a competere per il titolo della Coppa d’Africa", ha dichiarato El Aynaoui. "Abbiamo una squadra molto forte, con talenti di altissimo livello e grande armonia. Gli allenamenti sono intensi e siamo pronti a dare tutto. Giocare in casa e davanti ai nostri tifosi sarà un enorme vantaggio. Il nostro obiettivo è semplice: vincere il torneo e rendere felice il popolo marocchino".

Sul suo futuro in Nazionale invece: "Le mie ambizioni sono alte. Entrare in nazionale è stato un passo importante. Voglio continuare a migliorare, lavorare sodo e contribuire ai successi futuri della squadra. La cosa più importante è rendere felici i tifosi marocchini e vincere trofei".