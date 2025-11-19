Sorrento, Cacace nuovo direttore sportivo: "Darò il massimo per i colori che ho sempre vestito"

Davide Cacace, direttore sportivo diplomato a Coverciano e bandiera del Sorrento, che è già nei ranghi dirigenziali del club e che ha allestito la squadra Primavera (attualmente in testa al proprio campionato con 7 vittorie in 7 gare), è il nuovo uomo mercato del Sorrento. Prende il posto di Alessandro Amarante, che nelle scorse ore aveva risolto il contratto con il club.

“Sono determinato a dare il massimo per questi colori che ho sempre vestito con orgoglio - ha detto Cacace -. Il mio compito sarà quello di aiutare il mister ad inserirsi il più in fretta possibile nel nostro contesto ma anche quello di trasferire alla squadra un forte senso di identità perché la maglia del Sorrento va difesa con il massimo impegno e l’obiettivo salvezza va conseguito ad ogni costo nella speranza di fare presto ritorno a casa. Sarà determinante anche il contributo dei tifosi, cui chiedo di starci vicino come solo loro sanno fare sia in casa che in trasferta”.

Amarante saluta Sorrento, la nota del club

"Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver risolto consensualmente il contratto che legava il direttore sportivo Alessandro Amarante al club rossonero. La società ringrazia Amarante per il lavoro svolto in questi tre anni ricchi di soddisfazioni (promozione in C nel 2023 e permanenza tra i professionisti nelle ultime due stagioni).