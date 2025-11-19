Serie B, gli arbitri della 13ª giornata: Padova-Venezia, c'è Maresca. Fourneau per Avellino-Empoli
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 13ª giornata del campionato di Serie B
CATANZARO – PESCARA (venerdì 21/11, ore 20:30)
Arbitro: Massimi
Assistenti: Cipressa – Cavallina
IV: Rispoli
VAR: Ghersini
AVAR: Camplone
AVELLINO – EMPOLI (ore 15:00)
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Preti – El Filali
IV: Ubaldi
VAR: Giua (on-site Stadio Partenio, Avellino)
AVAR: Del Giovane (on-site Stadio Partenio, Avellino)
CARRARESE – REGGIANA (ore 15:00)
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Bindoni – Bitonti
IV: Tremolada
VAR: Santoro
AVAR: Prenna
VIRTUS ENTELLA – PALERMO (ore 15:00)
Arbitro: Collu
Assistenti: Catallo – Emmanuele
IV: Turrini
VAR: Mazzoleni (on-site Stadio Comunale Chiavari)
AVAR: Ferrieri Caputi (on-site Stadio Comunale Chiavari)
PADOVA – VENEZIA (ore 17:15)
Arbitro: Maresca
Assistenti: Cortese – Santarossa
IV: Calzavara
VAR: Maggioni (on-site Stadio Euganeo, Padova)
AVAR: Paganessi (on-site Stadio Euganeo, Padova)
BARI – FROSINONE (ore 19:30)
Arbitro: Perri
Assistenti: Mondin – Miniutti
IV: Allegretta
VAR: Marini
AVAR: Di Vuolo
MANTOVA – SPEZIA (domenica 23/11, ore 15:00)
Arbitro: Dionisi
Assistenti: Niedda – Votta
IV: Gasperotti
VAR: Volpi
AVAR: Marini
MODENA – SÜDTIROL (domenica 23/11, ore 15:00)
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Imperiale – Giuggioli
IV: Tremolada
VAR: Rutella
AVAR: Fabbri
MONZA – CESENA (domenica 23/11, ore 17:15)
Arbitro: Mucera
Assistenti: Fontani – Colaianni
IV: Restaldo
VAR: Nasca
AVAR: Cosso
SAMPDORIA – JUVE STABIA (lunedì 24/11, ore 20:30)
Arbitro: Zufferli
Assistenti: Ricci – Ceolin
IV: Zoppi
VAR: Baroni
AVAR: Pezzuto
