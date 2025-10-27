Reggiana-Modena, i convocati di Sottil: rientra Ponsi in difesa, ma si ferma Cauz
Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Andrea Sottil per il derby contro la Reggiana di domani nel turno infrasettimanale. Torna a disposizione Fabio Ponsi in difesa, mentre è assente Cristian Cauz per una contrattura all’adduttore. Ancora out anche Matteo Cotali e Antonio Pergreffi. Questo l’elenco completo:
Portieri: Fabrizio Bagheria, Leandro Chichizola, Michele Pezzolato
Difensori: Davide Adorni, Gady-Pierre Beyuku, Alessandro Dellavalle, Steven Nador, Bryant Nieling, Fabio Ponsi, Daniel Tonoli, Francesco Zampano
Centrocampisti: Fabio Gerli, Luca Magnino, Yanis Massolin, Niklas Pyyhtia, Simone Santoro, Alessandro Sersanti, Luca Zanimacchia
Attaccanti: Giuseppe Caso, Francesco Di Mariano, Gregoire Defrel, Ettore Gliozzi, Pedro Mendes
