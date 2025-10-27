Pescara-Avellino, i convocati di Biancolino: out Palmiero e altri 4. Kumi recuperato
Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico dell'Avellino Raffale Biancolino per la sfida contro il Pescara di domani nel turno infrasettimanale. Oltre ai soliti quattro infortunati - D'Andrea, Favilli, Patierno e Rigione - sarà assente anche Palmiero per squalifica. Recuperato invece Kumi. Questo l'elenco completo:
Portieri: Iannarilli, Daffara
Difensori: Missori, Cagnano, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani, Manzi
Centrocampisti: Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Sounas, Besaggio
Attaccanti: Tutino, Russo, Biasci, Crespi, Lescano, Panico, Insigne
REPORT
Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno.
Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea.
Luca Palmiero: deve scontare un turno di squalifica.
Cosimo Patierno: sta continuando il monitoraggio dei parametri rispetto alla severa infezione virale avuta. Le sue condizioni continuano a migliorare.
Michele Rigione: è ancora alle prese con l’infortunio al soleo.
