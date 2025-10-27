Rodriguez e il suo Milan: "Le voci su Bonucci non erano vere. E ho voluto io l'addio"

Ricardo Rodriguez, difensore del Real Betis, è stato intervistato dal portale MilanNews.it per ricordare i suoi trascorsi in rossonero: "Tanti ricordi belli, secondo me avevamo una bella squadra. Non è andato tutto bene però l'importante è che ho giocato tanto. Io al Milan sono stato bene, eravamo una bella squadra". Due anni e mezzo in rossonero, che forse potevano pure essere di più. Ma Rodriguez non mostra rammarico: "Guardi, io ho sempre provato a dare il mio meglio. Ma alla fine sono decisioni della società che voleva un altra cosa".

Qualcuno ha voluto mandare via Rodriguez dal Milan? Lui nega: "No, no, no. Non volevano cedermi. Anzi loro erano ben felici se rimanevo insieme a Theo. Ma io volevo giocare di più e sapevo che dopo l'arrivo di Theo non avrei più trovato tanto spazio. Sono stato io a volere andarmene, nessuno mi ha cacciato via. Loro sarebbero stati felici se fossi rimasto". Si diceva tra le altre cose che buona parte di quel Milan non avesse un gran rapporto con Bonucci: "Non è vero. Poi io con Bonucci avevo una bella relazione. Noi due avevamo un bel rapporto e secondo me anche altri. Adesso non posso aggiungere altro su questo".

Rodriguez si sposta quindi anche sull'analisi del presente, parlando del Milan di ora: "Spero per loro siano da Scudetto, una bella squadra allenata da un grande mister come Allegri". Sulla sinistra, la sua fascia, ora c'è Estupinan: "È bravo, è bravo. Lo hanno preso perché hanno intravisto delle qualità in lui. Finora sta facendo bene". Lo svizzero tra l'altro conosce diversi componenti dell'attuale Milan: "Ho giocato con tanti di loro. Modric è forte... ma sono tanti i giocatori forti nel Milan e tra questi Jashari il mio amico. Al Toro ho giocato con Ricci poi. Spero che il Milan faccia bene". Chiude proprio su due di questi singoli: "I soldi spesi per Jashari pesano, ma Ardon è un bravo ragazzo e giocatore forte, che può crescere tanto. Ricci? Sta crescendo, da uno come Modric impari sempre e per me farà cose buone per il Milan".