Parma, Cuesta su Cremaschi: "Serie A ed MLS sono diverse, si sta adattando in diversi aspetti"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato anche di Benjamin Cremaschi, giovane attaccante statunitense mattatore dell'Italia U20 al Mondiale di categoria.

"A lui non manca niente, ma nelle partite a volte devi fare delle scelte. Lui può darci capacità per entrare negli spazi con gli inserimenti, può legare il gioco tra le linea e arrivare ad essere pericoloso con frequenza. Serie A ed MLS sono campionati diversi, lui si sta adattando in diversi aspetti, ma in allenamento vediamo che ci può dare una mano".

Come sta la squadra? La parola turnover?

"Noi proveremo sempre a scegliere i giocatori più pronti. Sappiamo che le partite durano più di novanta minuti. Dobbiamo essere tutti pronti per creare un impatto positivo. Adesso c'è un mix tra accelerare un processo di recupero e preparare la partita nel miglior modo".

La Roma ha vinto tutte le gare in trasferta, ma ha perso quelle in casa. Può essere un'indicazione?

"La loro identità è sempre chiara, non penso cambieranno niente. Il nostro approccio sarà sempre lo stesso e non cambierà: fare sempre il meglio possibile".

La Roma gioca con due centrocampisti e due centravanti da poter impiegare. Ma Gasperini gioca anche col falso nove. Ve lo aspettate?

"Noi ci aspettiamo una Roma che ha la volontà di giocare nella metà campo avversaria, che cerca di attaccare gli spazi, che prova a fare possesso palla per progredire insieme. Una Roma aggressiva senza palla. In funzione dei giocatori, sicuramente avranno caratteristiche diverse in campo e avranno variabilità. Può cambiare tanto davanti e anche sugli esterni. Hanno identità molto chiara e sanno cosa vogliono in partita. Sono solidi, hanno preso pochi gol, ma allo stesso tempo hanno flessibilità per affrontare la gara in modi diversi. Noi dobbiamo essere pronti per affrontare i diversi contesti".

Sabato il Parma si è adeguato molto al Como. Come si può ingabbiare la Roma?

"Quando affrontiamo una partita, non la affrontiamo pensando a come minimizzare le difficoltà degli avversari. Noi sappiamo chi siamo e pensiamo a come affrontare la gara al meglio in base a chi siamo. Sono squadre diverse e noi proveremo a trovare gli spazi giusti".

