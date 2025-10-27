Spezia, Nagy su D'Angelo: "Bene la sua conferma. Ora sfatiamo il tabù Picco"

“Ha fatto bene la società a confermarlo, noi abbiamo dimostrato di essere compatti. Un gruppo solido anche quando le cose non vanno al meglio”. Il centrocampista dello Spezia Adam Nagy ha parlato così della conferma di Luca D’Angelo in panchina delle colonne del Secolo XIX sottolineando anche come la vittoria sul campo dell’Avellino debba diventare un punti di partenza per rilanciare il campionato del club ligure.

L’ungherese ha anche analizzato i problemi dello Spezia attuale spiegando che la squadra non sta giocando sotto ritmo, ma sbagliando troppo in uscita favorendo così i contropiedi avversari che spesso hanno fatto male alla squadra e sono costati punti preziosi per la classifica.

All’orizzonte c’è la sfida casalinga contro il Padova nel turno infrasettimanale in cui dare continuità al 4-0 maturato in Irpinia con un altro obiettivo: far tornare il Picco, dove in questa stagione non è ancora arrivata la prima vittoria, un fortino dove costruire le proprie fortune. “Bisogna sfatare al più presto questo tabù. - spiega Nagy - La vittoria ad Avellino è u punto di partenza fondamentale e sono certo che possiamo rimetterci in sesto”.