Empoli-Sampdoria, i convocati di Gregucci: out Depaoli, torna a disposizione Pedrola
Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci per la sfida di domani contro l’Empoli nel turno infrasettimanale. Rispetto alla gara del fine settimana è assente Depaoli in difesa, mentre rientra Pedrola in attacco. Questo l’elenco completo dei giocatori a disposizione per la trasferta toscana:
Portieri: Ghidotti, Krastev, Ravaglia
Difensori: Coubis, Ferrari, Giordano, Hadzikadunic, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic
Centrocampisti: Abildgaard, Barak, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci
Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pedrola
