Inter, Javier Zanetti celebra Chivu: "Intelligenza e senso d'appartenenza. Como? Grande squadra"

Quale sarà la prima squadra a qualificarsi per la finale di Coppa Italia? Stasera a San Siro va in scena Inter-Como, dalle 21 in poi, si riparte dallo 0-0 della sfida d'andata. Dall'altra parte domani, a Bergamo, sarà il turno di Atalanta-Lazio, che nella prima delle due contese a Roma hanno impattato 2-2. In vista del big match di oggi il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato ai microfoni di SportMediaset.

Di seguito le sue parole.

Che sfida vi aspetta?

"Affrontiamo una grande squadra come il Como. Sappiamo che sa giocare molto bene. Però dipende da noi. Speriamo di poter arrivare anche in finale di Coppa Italia. Vediamo alla fine che cosa arriva".

L'importanza di Chivu?

"Chivu lo conosco, è un fratello della squadra del Triplete. Sono felicissimo, la sua intelligenza, la sua passione, il suo senso d'appartenenza nei confronti dei nostri colori, è il massimo. Sta trasmettendo tutto questo".

Cosa avete in più rispetto a tutti gli altri a questo punto della stagione?

"Il lavoro di tutte le settimane, la certezza di seguire un allenatore come Chivu e dei ragazzi che si sono messi tutti a disposizione".

Quanto manca per tirare fuori le bandiere?

"Ancora manca, siamo cauti e umili, come da nostro Dna. Prima pensiamo alla Coppa Italia contro una squadra forte come il Como, poi penseremo al Torino".