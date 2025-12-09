TMW Spezia-Aurelio, si va verso l’addio a gennaio: il difensore spinge per la cessione

Giuseppe Aurelio e lo Spezia, avventura ai titoli di coda. L’esterno classe 2000 è nei radar di alcuni club di A e B e potrebbe considerare finita la sua esperienza in Liguria.

Aurelio, impiegato anche ieri contro la Virtus Entella, infatti ha manifestato la volontà di cambiare casacca e in questo senso il suo entourage è al lavoro per trovare la sistemazione migliore. Questione di motivazioni e voglia di cambiare aria. Gennaio si avvicina. E Giuseppe Aurelio si allontana dallo Spezia…