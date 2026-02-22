Spezia, Aurelio: "Non siamo ancora a nulla ma si inizia a intravedere qualcosa di buono"

Appena entrato in campo, ha lasciato subito il segno siglando il gol del pareggio nella gara poi vinta per 2-3 dallo Spezia sul campo del Cesena e al termine della partita Giuseppe Aurelio ha parlato così in sala stampa: "Oggi volevamo vincere e lo abbiamo fatto da squadra, chiaro che non abbiamo ancora fatto nulla, ma si inizia a intravedere qualcosa di buono e la voglia di questa squadra di far bene. Settimana complicata? Nella vita di complicato c’è altro, nel nostro lavoro ci sono dei momenti anche più difficili e vanno vissuti. Era giusto festeggiare insieme ai nostri tifosi, loro fanno tanti sacrifici per seguirci, ci sostengono sempre ed era naturale esultare sotto il loro settore".

Sul gol: "Mi piace andare in area di rigore, mi piace fare gol e quindi ogni occasione buona cerco di buttarmi in area e insaccare la rete. Ovviamente quando segni è bellissimo, perché hai una gioia immensa, ma oggi non contava l'autore del gol, piuttosto contava solo ed esclusivamente il risultato e per fortuna siamo riusciti a portare a casa i tre punti".

Sul supporto dei tifosi: "Quando si vince tutto si vive in maniera positiva, é più facile lavorare, insomma è tutto più bello. Abbiamo un obiettivo preciso e insieme cercheremo di raggiungerlo, al fianco dei nostri tifosi. I nostri tifosi fin dalla prima giornata ci hanno spinto e stanno continuando a farlo, per noi questo è un motivo di orgoglio e dobbiamo cercare di scendere in campo anche per loro. Alla conclusione del campionato mancano dodici partite, dodici finali a cui dovremo pensare una alla volta per raggiungere nostro obiettivo; senza dubbio quella di sabato è una partita davvero importante per il nostro cammino".