Spezia, Aurelio sarà blindato: presto l'adeguamento del contratto per il terzino
Il futuro di Giuseppe Aurelio sarà ancora con la maglia dello Spezia. Il terzino sinistro classe 2000, che in questa stagione ha collezionato 12 presenze con due reti in Serie B, infatti resterà ancora in maglia bianca dopo le voci di un possibile addio in questo mercato di riparazione.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore firmerà infatti un nuovo contratto, attualmente in scadenza nel 2028, con adeguamento del proprio stipendio.
