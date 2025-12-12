Spezia, Esposito verso il rientro: possibile convocazione col Modena. Out Aurelio
Salvatore Esposito vede la luce in fondo al tunnel. Dopo cinque partite saltate per infortunio - Monza, Bari, Mantova, Sampdoria ed Entella - il centrocampista ha svolto mercoledì un primo approccio parziale con il gruppo a Follo e potrebbe essere convocato per la sfida di domani contro il Modena, anche se difficilmente giocherà minuti.
L'obiettivo più realistico, scrive Il Secolo XIX, è il Frosinone, ma la presenza più concreta potrebbe arrivare il 27 dicembre nella pesante sfida contro il Pescara. Un rientro fondamentale in un momento di difficoltà nel mezzo del campo aquilotto.
Intanto una brutta notizia per Donadoni: Aurelio, uscito malconcio dal derby con l'Entella, non sarà disponibile domani contro il Modena.
