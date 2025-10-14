Spezia, senti Buffa: "D'Angelo tra i miei preferiti. Mister meno capaci hanno solo più fortuna"

Un momento non semplice quello che sta vivendo lo Spezia, chiamato a risollevarsi da un avvio di stagione non esaltante, ma le premesse per far sì che la squadra riesca nel campito non mancano assolutamente. Complice anche il fatto che mister Luca D'Angelo sa come si trova la quadra anche nei momento più ostici: gli aquilotti liguri, due stagioni fa, hanno centrato l'insperato obiettivo della salvezza solo con la svolta data dall'allenatore, che lo scorso anno - sempre con i bianconeri - è arrivato a un passo dalla Serie A.

Grandi apprezzamenti sul mister, sono arrivati anche dal noto giornalista e storyteller sportivo Federico Buffa, intercettato dal quotidiano Il Secolo XIX-La Spezia: "Luca D’Angelo è uno dei miei preferiti, uno degli allenatori in Italia che apprezzo di più. Ma devo dire che è veramente uno degli allenatori più sfortunati del nostro calcio, perdere così due finali playoff fa rabbia. Credo che si siano in giro mister con molte meno capacità, ma con molta più fortuna".

Le due finali playoff fanno riferimento a quella già accennato dell'anno passato contro la Cremonese, e a quella del 2022, quando il trainer pescarese era alla guida del Pisa e vide sfumare il sogno Serie A nella finalissima degli spareggi contro il Monza. A ogni modo quello è passato, il futuro si chiama ora Cesena: prossimo impegno di campionato, e svolta attesa.