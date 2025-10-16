Ulivieri elogia il tecnico dello Spezia D'Angelo: "Persona speciale e uomo giusto"

"Luca D’Angelo è una brava persona e un uomo giusto, e con questo si descrive al meglio". Il presidente degli allenatori italiani Renzo Ulivieri ha parlato così nella serata di ieri in occasione di una serata al teatro Impavidi per la raccolta delle firme per intitolare la piazza antistante allo stadio Luperi di Sarzana, in provincia della Spezia, a Gaza.

"È veramente una persona speciale che conosco da tantissimo tempo e che stimo, un uomo giusto, moderato anche nel parlare e nel fare. - prosegue il decano dei nostri allenatori come riporta Il Secolo XIX - Ci siamo sentiti anche prima che l’associazione allenatori stilasse il comunicato con cui chiedeva alla Federcalcio e conseguentemente alla Fifa, di sospendere Israele dalle competizioni internazionali".

Ulivieri spiega che anche D'Angelo ha dato la sua adesione alla lettera che è stata inviata a FIGC, UEFA e FIFA di sospendere la federazione israeliana a causa del genocidio, come evidenziato anche da una commissione dell'ONU, che da due anni a questa parte sta perpetrando nei confronti dei palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza, oltre alle incursioni in Cisgiordania e l'allargamento degli insediamenti, illegali secondo il diritto internazionale, dei coloni che andrebbero a rendere ancora più complicata la creazione di uno stato palestinese.