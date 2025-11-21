Il trend sulle cessioni del Genoa non cambia: è sfida tra due big per Frendrup

Morten Frendrup, centrocampista danese che già negli ultimi mesi pareva al passo d'addio. Poi il Grifone ha preferito vendere altri pezzi pregiati e il ragazzo è rimasto a provare a tener alte le ambizioni della formazione prima allenata da Patrick Vieira e ora da Daniele De Rossi.

Chi c'è su Frendrup

Christian Chivu lo considera un profilo perfetto per inserirsi nelle rotazioni dell'Inter del presente e per prendere, magari dall'estate che verrà, un posto sempre più importante a livello di minutaggio. Marotta e Ausilio ci pensano ma chiaramente dipende anche dalle cessioni, con Davide Frattesi primo indiziato. Le altre? Soprattutto la Roma, che pensa all'inserimento di Nicolò Pisilli nell'affare per regalare a Gian Piero Gasperini quello che potrebbe diventare a tutti gli effetti il nuovo perno della sua mediana.

Genoa e cessioni pesanti

Koni de Winter e Honest Ahanor nell'ultima stagione. Albert Gudmundsson, Mateo Retegui e Josep Martinez in quella precedente. Prima ancora Radu Dragusin. Il Genoa una o due cessioni pesantissime all'anno le piazza sempre per poi reinvestire, stavolta sembra l'ora di Frendrup e potrebbe già essere l'ora a gennaio. Il trend, anche con la nuova proprietà di Dan Sucu, non sembra essere cambiato in quanto a cessioni danarose e la prossima sessione non pare destinata a essere un'eccezione.