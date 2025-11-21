Juventus, Vlahovic verso la panchina con la Fiorentina. Così come Kelly

La Juventus ieri ha proseguito la marcia di avvicinamento al match di domani (sabato) contro la Fiorentina. Spalletti ha ritrovato Cabal in gruppo, mentre Vlahovic si è allenato parzialmente con la squadra. Entrambi dovrebbero essere a disposizione, ma vanno verso la panchina al Franchi, così come Kelly.

Come arriva la Fiorentina

A Firenze sale la temperatura per una sfida, quella contro la Juventus, già ricca di pathos a condizioni normali e amplificata da una Fiorentina all'ultimo posto in classifica e ancora a secco di vittorie in queste prime undici partite di Serie A. In questa sosta per le Nazionali Paolo Vanoli ha lavorato a lungo per alzare la condizione fisica della squadra, con doppie sedute andate avanti fino a mercoledì, avendo potuto beneficiare di gran parte della rosa a propria disposizione. Uno su tutti Moise Kean, rimasto fuori dai convocati dell'Italia a causa di un problema alla tibia perfettamente recuperato e che - salvo sorprese - sabato tornerà titolare dal primo minuto. Per il resto, Vanoli non dovrebbe variare molto l'undici sceso in campo a Marassi due settimane fa. De Gea sarà il portiere titolare, così come in difesa saranno confermati Ranieri, Pablo Marì e Pongracic, in netto vantaggio su Comuzzo. Con Gosens ancora assente, sui binari di centrocampo toccherà ancora una volta a Dodo e Fortini, mentre al centro ci saranno Sohm, Nicolussi Caviglia e uno tra Mandragora - favorito - e Fagioli. In attacco Gudmundsson è pronto, come detto, ad agire alle spalle di Kean.

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per la gara contro la Fiorentina si affiderà al 3-4-2-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa verrà riproposto Koopmeiners con Kalulu e Gatti. A centrocampo sulla destra toccherà a Cambiaso, in mezzo agiranno Locatelli e Thuram, mentre a sinistra si muoverà McKennie; sulla trequarti spazio Conceicao e Yildiz. Mentre in avanti resta il dubbio Vlahovic ma la sensazione è che Spalletti non lo rischierà perciò dovrebbe toccare a David.