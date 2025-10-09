TMW Ulivieri: "Il problema della Fiorentina è nella testa. Pioli l'uomo giusto per risollevarla"

A margine della presentazione del libro dell'ex agente Carlo Pallavicino, "Ci chiamavano sciacalli", alla Feltrinelli di Firenze, è intervenuto Renzo Ulivieri per commentare il complicato avvio di stagione della Fiorentina di Stefano Pioli:

"Mi ha detto che sta lavorando tanto. Secondo me serve lavorare sulla testa dei calciatori e Pioli è bravo in questo. Poi anche su altro ovviamente, ma fondamentalmente serve lavorare sulla testa. Questa fiorentina ha avuto partite non fortunate come a Cagliari o con la Roma all'ultima giornata, col palo e la traversa colpiti. Tante cose non girano nel verso giusto, certe cose possono creare problemi nella testa dei giocatori che però devono sapere di avere un grande allenatore e di avere alle spalle i tifosi. Pioli è certamente l'uomo giusto per risollevare questa Fiorentina".