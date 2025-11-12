Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna

Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna TUTTO mercato WEB
Fabrizio Biasin
Oggi alle 00:00Editoriale
Fabrizio Biasin

Pausa, maledetta ma anche intrigante pausa. “Maledetta” perché portatrice di grande noia. E son 20 anni che ve lo scrivo. E lo so che non ne potete più. Ma mica riesco a contenermi: maledetta pausa. Ma anche “intrigante”, perché questa volta regala sentenze. E quindi scopriremo se ci toccheranno i playoff o voleremo direttamente negli Usa. Ma la verità è che alla seconda possibilità non crede nessuno, manco il buon Rino. E quindi pausa, maledetta pausa. Che barba.

Gli editoriali in regime di pausa son collosi, si sa. E allora semplifichiamo. Come se fosse antani.

Il Milan pareggia a Parma e si prende le critiche. Si fanno analisi sui limiti e difetti. Si esagera, come sempre. I rossoneri hanno scioccamente perso due punti ma non per colpa di chissà quale limite strutturale o organizzativo, semmai per colpa di un singolo. Estupinian, nel caso. Bastava sparare quel pallone a Parma Sud: il primo tempo sarebbe terminato 0-2 e il Diavolo non si sarebbe lascito rimontare. È solo un’ipotesi, ma anche piuttosto credibile. E invece il Parma ha preso coraggio e con merito ha acchiappato il suo puntone. Ecco, mister Allegri, fin qui perfetto, forse ha commesso il primo mezzo errore nelle sue scelte: Bartesaghi - che tra l’altro ha lanciato proprio Max - è il futuro in quel ruolo, ma forse già il presente.

Il Bologna fa una cosa grande con il Napoli, l’ennesima, e se la gode con gran merito. Ennesima dimostrazione di un club che sa programmare e ha grande lungimiranza, ennesima riprova di quanto sia bravo Italiano: è riuscito a tenere i rossoblù in orbita dopo la stagione esaltante con Motta e ora sta confermando le meraviglie dell’anno passato. L’allenatore che arriva in un club malridotto e lo rianima è bravo, quello che arriva in un club reduce da una grande stagione e riesce a fare persino meglio… è ancora più bravo.

Conte, per dire, è maestro nel rianimare i club reduci da annate poco esaltanti. Gli è riuscito un po’ ovunque, anche a Napoli. Disse qualche tempo fa: “Un giorno vorrei poter iniziare la stagione in un club che non deve essere ricostruito dal principio”. E quest’anno è proprio nella situazione che auspicava, ma appare tutto tranne che contento. È nervoso, arrabbiato, parla di “morte” e “trapianti di cuore”, dice “devo parlare con il club” come se fosse lui nelle condizioni di dover pretendere mentre, al contrario, è il club che merita qualcosa in più dal suo mister: lo ha portato a Napoli quando per lui non c’era la fila, lo ha messo in condizioni di lavorare alla grande, la piazza lo ha sostenuto incondizionatamente e la scorsa estate i reggenti gli hanno regalato un secondo mercato di altissimo livello. Ecco, ora tocca a Conte dimostrare di essere il grande allenatore che in effetti è, e ci deve riuscire ora che la stagione gli impone il doppio impegno. L’allenatore moderno non deve solo vincere, ma anche costruire. E in questo caso si tratta di dare valore a un materiale affatto banale e messo nelle mani del tecnico più pagato della serie A. Il Napoli ha tutte possibilità di portare a casa una stagione di alto livello, ma passano anche da una presa di coscienza del suo allenatore, attualmente più impegnato a proteggere se stesso che i suoi ragazzi.

Giudizi sulla Juve di Spalletti? Non scherziamo, chi sta giudicando il lavoro dell’ex ct dopo una manciata di giorni ha un coraggio barbaro. Lucianone ha iniziato il suo percorso, cercherà una chiave tattica e - come sempre in carriera, azzurri a parte - la troverà. Il resto dovrà farlo il mercato, anche quello di gennaio, posto che non si tratta di investire a caso la solita vagonata di milioni ma, finalmente, di trovare giocatori funzionali e capaci di completare un puzzle da troppo tempo imperfetto.

Quanto all’Inter, parla la tendenza: nel post Inter-Napoli Chivu ha detto poche cose, tutte chiarissime. Non ha drammatizzato, non ha alzato i toni, ha dato calore e certezze ai suoi ragazzi ed è stato ripagato dagli stessi. Sono arrivate le vittorie in serie, alcune non così convincenti (Verona, Kairat) e dopo quelle ha preteso una risposta sul campo, giunta puntuale nel match con la Lazio. Chivu è arrivato ad Appiano in mezzo ai dubbi - tanti, anche del sottoscritto - di chi temeva che l’inesperienza lo avrebbe travolto e ha fatto vedere che idee, empatia, buonsenso (e un gruppo all’altezza, ci mancherebbe) sono stati più che sufficienti per silenziare il nostro barboso bla bla estivo.

Articoli correlati
Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4.... Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte... Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Biasin critica Conte: "Un anno fa parlò del VAR per il bene del calcio, ieri neanche... Biasin critica Conte: "Un anno fa parlò del VAR per il bene del calcio, ieri neanche una parola"
Altre notizie Editoriale
Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore... Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza... Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di... Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate.... Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham... Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?)... La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como... Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4.... Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Le più lette
1 Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
2 Totti: "Soulé sta facendo grandi cose a Roma. Gasp buon allenatore, Mou è stato il top"
3 Luca Toni vota i bomber: "Thuram più forte di Lautaro. L'Inter ha i migliori in A"
4 12 novembre 2000, il Lecce espugna San Siro. Vugrinec segna e poi finisce in panchina
5 "Diventerete tutti milionari", la promessa della Repubblica del Congo ai calciatori per i Mondiali
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, tutte le risposte del nuovo ad Comolli: "Mercato, il ds, Vlahovic e Spalletti"
Immagine top news n.1 Sliding doors Palladino: dal possibile ritorno in viola alla firma fino al 2027 con l'Atalanta
Immagine top news n.2 Il caso (rientrato) Lobotka, l'addio di Micheli, l'eco di Conte: Napoli, sono giorni intensi
Immagine top news n.3 Juventus, Comolli e il futuro di Vlahovic: "Con lui abbiamo un accordo, parleremo a fine stagione"
Immagine top news n.4 Il nuovo ad Damien Comolli a 360° sulla Juventus: "Sono ossessionato dalla vittoria"
Immagine top news n.5 Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta: il comunicato della Dea
Immagine top news n.6 Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"
Immagine top news n.7 Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus: l'annuncio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma e Inter, ecco dove hanno inciso Chivu e Gasperini secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "L'irlandese Marshall come Julian Alvarez. E l'islandese Hlysson..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 novembre
Immagine news Serie A n.2 Luca Toni vota i bomber: "Thuram più forte di Lautaro. L'Inter ha i migliori in A"
Immagine news Serie A n.3 Rivera e il calcio moderno: "Qualcuno ha qualità, ma sono quasi tutti stranieri..."
Immagine news Serie A n.4 Totti: "Soulé sta facendo grandi cose a Roma. Gasp buon allenatore, Mou è stato il top"
Immagine news Serie A n.5 Italia U21, Palmisani: "Essere qui è un motivo di orgoglio. Il mio obiettivo è arrivare all'Europeo"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Ricci: "La mano di Allegri si vede. Leao? In passato faticava, ora si mette a disposizione"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, Tiritiello: "Voglio dare tutto per aiutare la squadra a conquistare la salvezza"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Di Nardo: "Dobbiamo credere in ciò che facciamo, ne usciremo tutti insieme"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 12ª giornata: Mignani primo inseguitore di Sottil
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 12ª giornata: Ciervo supera Gliozzi
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 12ª giornata: guida Kike Perez, poi Koutsoupias
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Oviszach: "Squadra costruita bene, ci giocheremo la B fino alla fine"
Immagine news Serie C n.2 Picerno, il dg Greco: "Abbiamo sbagliato qualche valutazione, ma i ragazzi stanno reagendo"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Cuomo: "Il vantaggio ora non conta nulla, sappiamo cosa è successo lo scorso anno"
Immagine news Serie C n.4 Arezzo, Pattarello: "Non possiamo nasconderci, squadra costruita per vincere il campionato"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Stuckler: "Questa piazza non è da Serie C, ci sono sempre 10.000 tifosi allo stadio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Champions League femminile, Lione al comando. Chelsea a valanga, si salva il Real Madrid
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Le ragazze ci hanno messo anima e cuore, peccato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Salvai: "Con l'Atletico Madrid sarà una gara spettacolare e tosta"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo chiesto spiegazioni ufficiali dopo la gara di Monaco"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma femminile ancora ko in Champions League: giallorrosse battute in casa dal Valerenga
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma Women, Ambrosi: "Progetto in crescita, il presidente crede tanto nel calcio femminile"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?