Italia U21, Palmisani: "Essere qui è un motivo di orgoglio. Il mio obiettivo è arrivare all'Europeo"

Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone e dell'Italia Under 21, ha parlato in conferenza stampa, come riporta il sito della FIGC, prima del match contro la Polonia, sottolineando la sua felicità per la convocazione: "Per me questo è un bellissimo momento, sto vivendo tante emozioni che ripagano dei sacrifici fatti in tutti questi anni. Essere qui è un motivo di orgoglio e mi fa piacere di poterlo condividere con un compagno in gialloblù, Gabriele Calvani, se lo merita".

Si gioca il posto con Motta e Moscardi, che per volere di Baldini sono anche i suoi compagni di stanza.

"Con il mister stiamo creando un gruppo molto forte e questo aiuta poi a giocare bene, ad essere uniti anche in partita. Tra noi portieri ci diamo consigli, per crescere e migliorare insieme".

Pensate già alla qualificazione all'Europeo oppure preferite concentrarvi gara per gara?

"Abbiamo due partite importanti, la prima con la Polonia probabilmente decisiva per la qualificazione. Siamo concentrati per dare il massimo, ci faremo trovare pronti. E poi il mio obiettivo è arrivare all’Europeo tra un anno e fare il massimo col Frosinone e sognare qualcosa di più grande".