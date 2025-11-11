Milan, Ricci: "La mano di Allegri si vede. Leao? In passato faticava, ora si mette a disposizione"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista a Rai Sport, nella quale ha parlato di ciò che prova a giocare con Modric: "Luka è il giocatore più forte che ho incontrato in carriera. Al di là della qualità, mi ha colpito la sua umiltà, l’importanza che dà a ogni compagno e la disponibilità che dà. A quarant’anni non penso siano cose scontate, e credo siano gli aspetti da rubargli”.

Cosa lo rende speciale?

“Tante cose. La tecnica risalta, ma colpisce l’intelligenza, anche in fase di non possesso. Come ho detto prima, a quarant’anni non è scontato correre come tutti gli altri, se non di più".

Il Milan ha il giocatore più dominante del campionato, come Leao. Sa di esserlo e voi ci credete?

“Sì, Rafa non sa nemmeno lui quanto è forte. Mi sta piacendo molto, si mette a disposizione di tutti i compagni: magari in passato ha fatto fatica su quest’aspetto, adesso penso sia concentrato al 100% sul Milan e sul fare bene”.

Come sta andando con Allegri?

“Ci capiamo bene, abbiamo anche lo stesso senso dell’umorismo. Sta andando molto bene, è un grande allenatore e non lo devo dire io: sta creando qualcosa di importante, il Milan arrivava da un anno complicato e adesso penso che stiamo facendo molto bene. Abbiamo avuto anche momenti di difficoltà e abbiamo perso un po’ troppi punti, però la mano del mister si vede”.

