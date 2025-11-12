12 novembre 2000, il Lecce espugna San Siro. Vugrinec segna e poi finisce in panchina

Il 12 novembre del 2000, a San Siro, c'è di scena l'Inter. I nerazzurri ospitano il Lecce, in una stagione che non è partita per niente bene. Esonero di Marcello Lippi dopo una giornata, con Marco Tardelli che ne prende il posto. Finirà solamente al quinto posto, pur avendo lavorato parecchio sul mercato, con l'acquisto di Farinos dal Valencia (36 miliardi di lire) che rappresentava un discreto esborso. Poi Vampeta, 30 milioni, Robbie Keane, 31, ma anche Hakan Sukur, re di Turchia o quasi, a 12 milioni.

Di fronte c'è la squadra di Cavasin. Una squadra quasi completamente italiana, eccezion fatta per Juarez, in difesa, e Vugrinec, in avanti. Il croato sarà il mattatore della partita, anche se sacrificato. Al ventesimo porta in vantaggio i giallorossi, un quarto d'ora dopo deve uscire perché Malusci si fa cacciare e c'è la necessità di mettere un difensore in più, Savino. Nonostante questo - e l'ingresso di Vieri e Pirlo - l'Inter non riesce a pervenire al pareggio.

Inter-Lecce 0-1

Marcatori: 20’ Vugrinec.

Inter

Ballotta; Ferrari, Blanc, Cordoba, Jugovic (16’ Farinos), Simic (46’ Vieri), Di Biagio, Gresko, Keane (67’ Pirlo), Hakan Sukur, Recoba.

Allenatore: Tardelli.

Lecce

Chimenti; Juarez (73’ Bedin), Viali, Malusci, Balleri (83’ Colonnello), Giorgetti, Piangerelli, Conticchio, Tonetto, Vugrinec (35’ Savino), Lucarelli.

Allenatore: Cavasin.