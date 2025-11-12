TMW Picerno, il dg Greco: "Abbiamo sbagliato qualche valutazione, ma i ragazzi stanno reagendo"

Vincenzo Greco, Direttore Generale del Picerno, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio: "La squadra ha cambiato atteggiamento, sta dimostrando di apprendere le indicazioni del nuovo allenatore e sono consapevole che ne usciremo bene. Già nella gara con il Trapani abbiamo dimostrato la nostra forza contro un avversario che, senza la penalizzazione, sarebbe nelle prime posizioni. Abbiamo dominato una gara dove, purtroppo, siamo usciti sconfitti: il Trapani è stato bravo a crederci in una gara in equilibrio.

Quando si cambia tanto bisogna dare il tempo ai ragazzi di amalgamarsi tra loro. Dopo un ciclo di quattro anni, alcuni non hanno mai giocato al Sud, altri sono giovani: forse abbiamo sbagliato anche qualche valutazione per la guida tecnica, ma i ragazzi stanno reagendo".