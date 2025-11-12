Totti: "Soulé sta facendo grandi cose a Roma. Gasp buon allenatore, Mou è stato il top"

Sono tanti gli argomenti toccati da Francesco Totti nel corso della sua intervista a Betsson.sport, tra cui quello relativo a Matias Soule: "Sta facendo grandi cose. Sono contento perché il giocatore lo merita. È forte di testa perché è cattivo sotto quel punto di vista. Adesso sta bene fisicamente e con Paulo (Dybala ndr) potrebbero fare grandi cose. Se facessero più partite insieme sarebbe meglio. È un po' come io con Antonio (Cassano ndr)".

Gasperini le piace?

"Un buon allenatore, speriamo possa continuare su questa strada".

E Mourinho che cosa ha rappresentato?

"È stato il top, il numero uno perché in due anni a Roma ha portato la squadra in due finali: una vinta e l'altra persa male e ha portato un trofeo europeo dopo 30 anni".

Perché gli scudetti li ha vinti il Napoli e non la Roma?

"Sono quasi due piazze simili però De Laurentiis ha fatto un grande lavoro, ha preso un grande allenatore che ha voglia di vincere, vuole vincere e ha sempre vinto. Dei pezzi del puzzle che si sono uniti insieme".

Clicca qui per leggere tutta l'intervista a Francesco Totti.