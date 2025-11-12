Luca Toni vota i bomber: "Thuram più forte di Lautaro. L'Inter ha i migliori in A"

L'ex attaccante Luca Toni, nel corso del podcast "Cose Scomode" di Aura Sport, ha parlato della lotta Scudetto nel campionato italiano in corso.

Queste le sue parole, a partire dal ruolo di favorita per l'Inter di Cristian Chivu: "Dipenderà molto da quello che accadrà in Champions. Per me l’unica squadra che può fare il vuoto è l’Inter, ma se andrà avanti in Europa sarà dura mantenere la stessa intensità in campionato. Quante chance può avere la Roma? Dipende dai nerazzurri: se loro perderanno qualche colpo, la Roma potrà dar fastidio perché con Gasperini in panchina andranno tutti a duemila. Vedremo poi cosa succederà a gennaio”.

Parlando degli attaccanti migliori della Serie A, Toni fa i nomi di due interisti: "Per me il più forte è Marcus Thuram. Di Lautaro mi piace la rabbia, il carisma, è un vero leader. Ma come giocatore singolo preferisco Thuram, perché ha completato il suo percorso di crescita: è diventato forte in area, segna di testa, si muove da centravanti vero. Quest’anno ha fatto il salto definitivo. In ogni caso, l’Inter ha i due attaccanti più forti del campionato”.

Poi sul tecnico nerazzurro Cristian Chivu: "C’è stato qualche problema iniziale con lo spogliatoio, normale quando arrivi dopo una finale di Champions e vuoi cambiare qualcosa. Ma poi Chivu è stato bravo a prendersi la squadra e i senatori sono stati intelligenti a seguirlo. Mi piace anche come comunica: in Champions si è preso colpe che non aveva, ma un allenatore non deve motivarti quando giochi davanti a sessantamila persone. Sta facendo un lavoro perfetto, e credo che l’arrivo di Akanji sia stato fondamentale per dargli equilibrio e sicurezza dietro”.