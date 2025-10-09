Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Casella: "Antenucci via dalla SPAL? Un errore. La proprietà poteva limare le diverge"

Casella: "Antenucci via dalla SPAL? Un errore. La proprietà poteva limare le diverge"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 20:19Altre Notizie
Claudia Marrone
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo Alex Casella, che alle spalla vanta importanti esperienza con Gozzano, Pro Vercelli e non ultima la SPAL, suo ultimo club in Serie C.

Il dirigente si trova ora svincolato proprio dopo il fallimento della società estense, ripartita dall'Eccellenza: "Quello che è accaduto è stato uno shock un po' per tutti, per la piazza, i tifosi, i dipendenti, i giocatori: vedere sfumare la possibilità di proseguire il lavoro che si è iniziato la stagione prima, e culminato poi anche con una salvezza dopo in un playout comunque rocambolesco, non è stato facile da digerire. Anche per come si è arrivati alla non iscrizione. Adesso però cerco di sfruttare questo per andare a vedere partite, giocatori, cercare di aggiornarmi il più possibile. Cerco di dare un senso positivo a questo periodo".

Tornando alla SPAL, risalire dalle categorie inferiori non è mai semplice...
"Non solo, la difficoltà è dover poi ripartire da zero e ricostruire senza poi avere più nulla, chi è ripartito non ha trovato niente. In questi cadi devi avere per forza una metodologia un po' aggressiva, che alla fine era poi quella che abbiamo dovuto utilizzare noi anche nella gestione dei giocatori in uscita e in entrata, nella gestione delle scorie che ci portavamo dietro, e che spesso permangono".

A proposito di ripartenze, chiuso il rapporto con l'ultimo baluardo di spallinità, Antenucci: la nuova società ha fatto la scelta giusta?
"Per me è una situazione negativa, Mirco faceva da trait d'union tra il passato e il nuovo, e anceh con la tifoseria. Per tutto quello che rappresenta per Ferrara, si poteva fare un qualcosa all'interno per cercare di limare quelle che possono essere state le divergenze, che io oggi non conosco e quindi mi limito a valutare dall'esterno. Però lui poteva essere un valore aggiunto, ma non è mai semplice riuscire a gestire alcuni aspetti quando si vuole avere il controllo magari assoluto della società a livello proprio aziendale".

La porto alla Pro Vercelli, formazione che si sta riscattando da una stagione, la passata, non positiva.
"Qualche evidente problematica l'anno scorso c'è stata, probabilmente sono partiti con una scelta dell'allenatore che non hanno poi supportato, ma il fatto che alcuni giocatori che lo scorso anno hanno faticato e ora stanno facendo bene, testimonia che la nuova proprietà ha sicuramente portato una ventata di entusiasmo, un'idea di calcio molto coesa perché comunque partono da una filosofia straniera: hanno preso un allenatore che aveva comunque le loro stesse idee calcistiche, uno staff che è prevalentemente straniero, e sono riusciti a portare queste migliorie in una squadra di base giovane. L'ho già vista diverse volte, sono convinto che potrà fare un ottimo campionato".

(PER ASCOLTARE L'INTERVENTO INTEGRALE, CLICCA SUL PODCAST)

Articoli correlati
Triestina, nel caos spunta anche il nome di Casella come Ds. Ma stop a giovanili... Triestina, nel caos spunta anche il nome di Casella come Ds. Ma stop a giovanili e femminile
SPAL, Casella: "Antenucci in dirigenza? Ne parleremo presto con Tacopina" SPAL, Casella: "Antenucci in dirigenza? Ne parleremo presto con Tacopina"
SPAL, Casella: "Stagione complicata, ma salvezza meritata. Avanti con Baldini" SPAL, Casella: "Stagione complicata, ma salvezza meritata. Avanti con Baldini"
Altre notizie Altre Notizie
Casella: "Antenucci via dalla SPAL? Un errore. La proprietà poteva limare le diverge"... TMW RadioCasella: "Antenucci via dalla SPAL? Un errore. La proprietà poteva limare le diverge"
Aramu: "Spero in una chiamata, ho voglia di giocare. Nel 2022 Mihajlovic mi voleva... Aramu: "Spero in una chiamata, ho voglia di giocare. Nel 2022 Mihajlovic mi voleva al Bologna"
Marotta eletto nell'Executive Board dell'EFC. Tutte le parole del presidente e CEO... Marotta eletto nell'Executive Board dell'EFC. Tutte le parole del presidente e CEO dell'Inter
Spalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A? TMW RadioSpalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A?
Italia, in vendita biglietti per le amichevoli delle Azzurre con Giappone e Brasile... Italia, in vendita biglietti per le amichevoli delle Azzurre con Giappone e Brasile
L'avv. Spallone: "Napoli, ecco perchè si può riaprire il caso Osimhen" TMW RadioL'avv. Spallone: "Napoli, ecco perchè si può riaprire il caso Osimhen"
Brambati: "Milan, Leao deve svegliarsi. Cagliari, occhio a Palestra" TMW RadioBrambati: "Milan, Leao deve svegliarsi. Cagliari, occhio a Palestra"
La Partita del Cuore Italia-Brasile nel segno della solidarietà La Partita del Cuore Italia-Brasile nel segno della solidarietà
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Le più lette
1 Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
2 Caso Osimhen, il Lille ha chiesto un favore al Napoli. Che ora rischia davvero grosso
3 De Zerbi: "Mai vista una rissa come quella fra Rowe e Rabiot. Contatti col Milan? Mai"
4 Tonali percepisce 8 milioni di euro netti all'anno più bonus. Irraggiungibile per la Serie A
5 Mbangula è forse il vero rimpianto estivo della Juventus. Il Werder fiuta l'affarone
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Torino, Cairo: "Vicino a Baroni. Partenza a rilento anche per via del calendario"
Immagine top news n.1 Fiorentina e Dodo, prove di disgelo per il rinnovo. Fissato incontro chiarificatore con gli agenti
Immagine top news n.2 Occhio al 2026, i 100 nomi in scadenza di contratto da tenere d'occhio
Immagine top news n.3 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine top news n.4 Torna Cristante: "La Nazionale è la cima, qui chi ha dimostrato di essere importante"
Immagine top news n.5 Tonali apre al ritorno in Serie A: "Migliora di anno in anno". Poi grandi elogi a Gattuso
Immagine top news n.6 FIFA, Infantino: "L'Italia è il paese del calcio, deve avere gli stadi più belli del mondo"
Immagine top news n.7 Inter, Mkhitaryan: "Il futuro si può scrivere. Daremo tutto per riprenderci lo scudetto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.3 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.4 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Casella: "Antenucci via dalla SPAL? Un errore. La proprietà poteva limare le diverge"
Immagine news Serie C n.2 Grillo: "La Triestina potrebbe agganciare i playout. Merita una seconda chance"
Immagine news Altre Notizie n.3 Spalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A?
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Mondiale 2026, quali sono le nazionali già qualificate? 20 i biglietti già staccati
Immagine news Serie A n.2 Camarda sul primo gol in A: "È un punto di partenza, voglio arrivare il più in alto possibile"
Immagine news Serie A n.3 Retegui per ora non ha accusato il trasferimento in Arabia: media gol in linea con la Serie A
Immagine news Serie A n.4 100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 9 ottobre
Immagine news Serie A n.5 De Biasi: "Conte ha mandato un messaggio a De Bruyne in conferenza, un tecnico fa così"
Immagine news Serie A n.6 Torino, Cairo: "Vicino a Baroni. Partenza a rilento anche per via del calendario"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Portanova: "I gol son così poco per una piazza che mi ama così tanto"
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Franjic: "L'atmosfera del Penzo è unica. Felice di difendere i colori arancioneroverdi"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, meno grave del previsto il problema di Olzer. Fra sette giorni nuove valutazioni
Immagine news Serie B n.4 Venezia, il dt Molinaro: "Non smetterò mai di ringraziare i tifosi per il loro supporto"
Immagine news Serie B n.5 Attilio Tesser: "Il Mantova può riprendersi. Niente esoneri a ottobre? Da allenatore sono felice"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Compagnon: "Gruppo forte e unito, stiamo prendendo consapevolezza nei nostri mezzi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torres, Pazienza: "Nella squadra vedo la cazzimma, usciremo da questo momento"
Immagine news Serie C n.2 Luciani: "Orgoglioso e fiero di aver ricevuto la proposta di un club serio come la Cavese"
Immagine news Serie C n.3 Grillo: "La Triestina potrebbe agganciare i playout. Merita una seconda chance"
Immagine news Serie C n.4 Pianese, Tirelli: "Ultime 2 vittorie ci han messo in buona posizione, ma non dobbiamo distrarci"
Immagine news Serie C n.5 Triestina, Silvestri: "All'Unione per rimettermi in gioco. Avevo qualcosa d'incompiuto"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, gli ultras contestano il dt Meluso: "Stufi dei tuoi fallimenti. Vattene"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, sono ventuno le convocate per la Coppa del Mondo in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Femminile, Detruyer: "Dobbiamo continuare così. Migliorati nell'intesa"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter fa la voce grossa in Europa. Tutti i risultati delle gare d'andata di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Si è conclusa la 1ª giornata di UWCL: sorride la Juventus, male la Roma in Spagna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?