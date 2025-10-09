TMW Radio Casella: "Antenucci via dalla SPAL? Un errore. La proprietà poteva limare le diverge"

Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo Alex Casella, che alle spalla vanta importanti esperienza con Gozzano, Pro Vercelli e non ultima la SPAL, suo ultimo club in Serie C.

Il dirigente si trova ora svincolato proprio dopo il fallimento della società estense, ripartita dall'Eccellenza: "Quello che è accaduto è stato uno shock un po' per tutti, per la piazza, i tifosi, i dipendenti, i giocatori: vedere sfumare la possibilità di proseguire il lavoro che si è iniziato la stagione prima, e culminato poi anche con una salvezza dopo in un playout comunque rocambolesco, non è stato facile da digerire. Anche per come si è arrivati alla non iscrizione. Adesso però cerco di sfruttare questo per andare a vedere partite, giocatori, cercare di aggiornarmi il più possibile. Cerco di dare un senso positivo a questo periodo".

Tornando alla SPAL, risalire dalle categorie inferiori non è mai semplice...

"Non solo, la difficoltà è dover poi ripartire da zero e ricostruire senza poi avere più nulla, chi è ripartito non ha trovato niente. In questi cadi devi avere per forza una metodologia un po' aggressiva, che alla fine era poi quella che abbiamo dovuto utilizzare noi anche nella gestione dei giocatori in uscita e in entrata, nella gestione delle scorie che ci portavamo dietro, e che spesso permangono".

A proposito di ripartenze, chiuso il rapporto con l'ultimo baluardo di spallinità, Antenucci: la nuova società ha fatto la scelta giusta?

"Per me è una situazione negativa, Mirco faceva da trait d'union tra il passato e il nuovo, e anceh con la tifoseria. Per tutto quello che rappresenta per Ferrara, si poteva fare un qualcosa all'interno per cercare di limare quelle che possono essere state le divergenze, che io oggi non conosco e quindi mi limito a valutare dall'esterno. Però lui poteva essere un valore aggiunto, ma non è mai semplice riuscire a gestire alcuni aspetti quando si vuole avere il controllo magari assoluto della società a livello proprio aziendale".

La porto alla Pro Vercelli, formazione che si sta riscattando da una stagione, la passata, non positiva.

"Qualche evidente problematica l'anno scorso c'è stata, probabilmente sono partiti con una scelta dell'allenatore che non hanno poi supportato, ma il fatto che alcuni giocatori che lo scorso anno hanno faticato e ora stanno facendo bene, testimonia che la nuova proprietà ha sicuramente portato una ventata di entusiasmo, un'idea di calcio molto coesa perché comunque partono da una filosofia straniera: hanno preso un allenatore che aveva comunque le loro stesse idee calcistiche, uno staff che è prevalentemente straniero, e sono riusciti a portare queste migliorie in una squadra di base giovane. L'ho già vista diverse volte, sono convinto che potrà fare un ottimo campionato".

