Pianese, Tirelli: "Ultime 2 vittorie ci han messo in buona posizione, ma non dobbiamo distrarci"

Conferenza stampa di circa metà settimana in casa Pianese, con il centrocampista Manuel Tirelli che ha fatto il punto della situazione dopo la vittoria sul Livorno, in quella che è stata la sua quarta gara da titolare consecutiva nelle ultime cinque: " Dopo le ultime due vittorie c’è grande entusiasmo, stiamo bene sia fisicamente che mentalmente - riferiscono i canali ufficiali del club -. Siamo più forti anche sotto l’aspetto della fiducia e lavoriamo ogni giorno con un unico obiettivo: continuare su questa strada”.

Per altro, contro il Livorno primo successo tra le mira amiche: "Ci tenevamo tanto a vincere in casa, perché davanti alla nostra gente non avevamo ancora trovato i tre punti. Siamo molto orgogliosi di questo risultato. È vero che le due vittorie consecutive ci mettono in una buona posizione, ma dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno per migliorare e restare concentrati”.

Alle porte, la sfida contro il Guidonia Montecelio, in terra laziale: "Sul prossimo incrocio, in programma sabato sul prato del Guidonia Montecelio, Tirelli ha detto: “Sicuramente sarà una gara dura. In questo campionato non esistono partite semplici: tutte le squadre sono forti e organizzate. Dovremo arrivare al meglio e dare il massimo per continuare il nostro percorso positivo. Cosa che voglio continuare anche a livello personale: sto cercando di migliorarmi ogni giorno per dare sempre un contributo alla squadra. È un bel momento per me e spero di continuare così”.