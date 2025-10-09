TMW Radio Grillo: "La Triestina potrebbe agganciare i playout. Merita una seconda chance"

Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo Simone Grillo, tornato a parlare della sua ex squadra, la Triestina, che sta pian piano cancellando il gap della penalizzazione: "Quello degli alabardati un ruolino di marcia importante che può essere anche più di uno spiraglio di luce. E domenica c'è uno scontro diretto con il Cittadella. Credo però l'approccio sia quello giusto, ogni partita va affrontata come la stanno affrontando, parlando solo di calcio e non di extra. Per quello sarà importante la data del 23 ottobre, ma la squadra si sta isolando da quello e si vede. È diventata quasi la normalità parlare di problemi in casa Triestina, speriamo che la squadra possa continuare così, perché la città e i tifosi meritano ben altro".

I punti di penalità in Serie C, globalmente, sono a ora 40, con la questione Ternana rischiano di divenire 42...

"Sono tantissimi, anche se poi il Trapani ha tolto il gap, la Triestina l'ha dimezzato, sono segnali che le società stanno dando, anche se chiaramente il tutto incide sulla stabilità e la regolarità del campionato. Da ex calciatore ricordo che quando accedevano questi spiacevoli episodi si era sì avvisati prima, ma nello spogliatoio non c'era serenità, anche se poi l'unica medicina possibile è quella che si vede, il tanto lavoro".

Ma per la Triestina la possibilità di agganciare almeno il treno playout e giocarsi tutto allo spareggio, secondo te, è concreta?

"Mantenendo questo trend, sicuramente i playout potrebbe agganciarli, poi tutto dipenderà anche da chi ci sarà sopra in classifica, da tanti fattori. Ma la Triestina merita un'altra chance perché in Serie D è veramente uno spreco, specialmente per i tifosi, per lo stadio che la rappresenta e la città. Ci possono essere dei sbandamenti, ma l'importante è, come nel campionato di Serie C, la continuità dei risultati, muovere la classifica, anche un punto fa la differenza, specialmente da chi parte da -20".