Inter e Juve, sfuma Alisson. L'agente conferma: "Abbiamo appena rinnovato con il Liverpool"

Nelle ultime settimane ruotavano diversi interrogativi attorno al futuro di Alisson Becker, portiere del Liverpool in scadenza il 30 giugno. Accostato a due club italiani come Inter e Juventus, anche svariate realtà della Saudi Pro League avevano drizzato le antenne e monitorato la situazione del giocatore brasiliano come affare succulento a costo zero.

Ma le recenti dichiarazioni dell'agente, Ze Maria Ness, non lasciano spazio a dubbi o indiscrezioni di vario genere riguardo il suo avvenire e la prossima stagione 2026/27. Il procuratore dell'ex Roma ha rilasciato in un'intervista a WinWin e confermato che il 32enne rimarrà al Liverpool un altro anno ancora: "Abbiamo appena rinnovato il contratto con il Liverpool", la rapida dichiarazione che chiarisce dunque i fatti.

La notizia è stata lanciata nelle ultime ore da vari media autorevoli, tra cui The Athletic, ESPN e Sky Sports UK, ma ora il rappresentante di Alisson ha dato la conferma. In realtà non sorprende perché all'interno del contratto che lega il giocatore al Liverpool c'era l'opzione di prolungare l'accordo di un'altra stagione e il club di Premier League ha deciso di attivarla. Ma l'agente non è sceso nei dettagli dell'accordo, piegando che i termini restano riservati: "Ho un obbligo di riservatezza e non posso commentare la durata del contratto".