Crotone, Longo: "Buona prestazione, ma ci è mancato il cinismo sotto porta"

C’è rammarico in casa Crotone dopo la sconfitta interna contro la Salernitana allo stadio Ezio Scida. Non tanto per la prestazione, quanto per il risultato finale, come sottolineato dal tecnico rossoblù Emilio Longo ai microfoni di LiraTV.

"La partita di oggi è racchiusa nelle nostre occasioni non concretizzate. Abbiamo messo in difficoltà la Salernitana, che nel corso della gara ha cambiato quattro moduli. A mio avviso abbiamo fatto ottime cose, con qualità, creando i presupposti per sbloccarla già nei primi 45 minuti", ha spiegato l’allenatore.

Secondo Longo, l’episodio chiave è arrivato all’inizio della ripresa: "Il gol preso a freddo ci ha spezzato il ritmo. Fino a quel momento la squadra stava facendo bene. Ora dobbiamo riprendere la rotta e avere più cinismo sotto porta, soprattutto in ottica playoff".

Il tecnico ha poi riconosciuto il valore delle principali rivali del campionato: "La Salernitana, insieme a Benevento e Catania, è una squadra fuori categoria. Hanno budget diversi e differenze che non vanno sottovalutate".

Infine, Longo ha chiuso con un riferimento personale alle sue origini: "Io sono di Salerno e conosco bene quell’ambiente. In settimana ho ricevuto tanti messaggi e allo stadio avevo diversi amici nella curva granata. È stato un amarcord a inizio e fine gara, ma ora auguro il meglio alla Salernitana e soprattutto al Crotone".