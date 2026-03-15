Benevento, Floro Flores: "Vittoria importante ma non una prestazione di livello"

Quinto successo consecutivo per il Benevento, che oggi ha avuto la meglio sul fanalino di coda Foggia in un classico testacoda. Nonostante i tre punti, il tecnico Antonio Floro Flores non si è detto completamente soddisfatto della prestazione dei suoi, intervenendo in sala stampa con un giudizio netto:

“Sono contento solo per la vittoria – ha esordito –. Era fondamentale portare punti a casa, ma non è stata una prestazione di livello. Ho visto i calciatori arrabbiati e questo è un buon segnale. Nel primo tempo mi sembrava un’amichevole, l’atteggiamento non mi piaceva e abbiamo rischiato molto. È una questione di testa, non fisica”.

Floro Flores ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione nelle prossime settimane: “Dobbiamo lavorare tanto perché non è finito nulla. Il campionato è difficilissimo e ancora tutto aperto. Oggi ho visto più stanchezza mentale che fisica. Conosco i miei calciatori, so ciò che valgono: hanno provato a giocare, ma li vedevo un po’ contratti. Comunque è un Benevento che sa sporcarsi e vincere anche quando non gioca al massimo”.

Il tecnico ha poi evidenziato come la crescita della squadra passi anche attraverso partite complicate: “Non possiamo vincere sempre 4-0. Le squadre cominciano a conoscerci e a volte si fa fatica. Bisogna vincere in qualsiasi modo perché l’obiettivo è la promozione. Queste prestazioni insegnano a gestire pressione e difficoltà”.

Con questa vittoria, il Benevento consolida la sua striscia positiva, ma Floro Flores ribadisce la necessità di mantenere la testa lucida: “La squadra deve stare sul pezzo, lavorare sempre e affrontare ogni partita con la giusta mentalità. Solo così il campionato può essere affrontato al meglio”.