Spareggio Mondiale, Adani lancia gli Azzurri: "Stavolta ce la faremo, però serve il blocco Inter"

Lele Adani, ex giocatore e ora commentatore tecnico, analizza la Serie A 2026-27 e la lotta allo Scudetto: "Dobbiamo ringraziare il Milan che ha tenuto il campionato vivo e ha battuto due volte l’Inter. La Serie A magari non sarà bella da vedere, ma non è facile da giocare, tant’è che proprio il Milan ha perso punti con le piccole. La favorita per me resta l’Inter"

Sulla Nazionale e lo spareggio che vale il Mondiale:

"Nonostante il pessimismo, ci riusciremo. Però serve il blocco Inter. Quest’anno abbiamo visto un Dimarco stratosferico, ma mi aspetto che Bastoni torni sereno e protagonista e che Barella sia di nuovo felice di fare il calciatore".

Il programma degli spareggi per andare al Mondiale

L'Italia, dopo il secondo posto nel girone dietro la Norvegia, affronta l'Irlanda del Nord in semifinale a Bergamo il 26 marzo alle 20:45; in caso di vittoria, giocherebbe la finale in trasferta contro la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina. Altri percorsi coinvolgono nazionali come Ucraina, Svezia, Polonia, Turchia e Danimarca. Parallelamente, il torneo intercontinentale FIFA in Messico vede sei squadre, tra cui Congo DR, Iraq, Giamaica, Bolivia, sfidarsi per gli ultimi due posti: semifinali il 26 marzo e finali il 31. Con 42 squadre già qualificate, questi spareggi completeranno il quadro dei 48 partecipanti.