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Serie C, si chiude la 33ª giornata con le prime della classe del Girone C: il programma

Serie C, si chiude la 33ª giornata con le prime della classe del Girone C: il programmaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 08:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Si chiude oggi la 33ª giornata di Serie C. In programma tre squadre nel Girone C: il Catania ospita il Casarano, il Benevento fa visita al Monopoli mentre la Salernitana sfiderà il Team Altamura. Di seguito il programma completo:

33ª GIORNATA – 20-21-22-23 MARZO 202
GIRONE A
Trento-Triestina 2-2
41' Faggioli (TRI), 54' Vertainen (TRI), 78' Ebone (TRE), 90'+3 Trainotti (TRE)
Virtus Verona-AlbinoLeffe 1-3
7' Sciacca (A), 10' Sali (A), 34' Fanini (V), 68' Giannini (A)
Union Brescia-Ospitaletto 0-0
Giana Erminio-Pergolettese 2-0
11' Vitale, 90+4' Galeandro
Pro Vercelli-Lumezzane 1-1
66' Carosso (P), 95' Deratti (L)
Renate-Vicenza 1-3
14' Karlsson (R), 50', 68' Zonta (V), 90' Stückler (V)
Pro Patria-Lecco 1-4
17' Sipos (L), 30' Duca (L), 41' Urso (L), 69' Mallamo (L), 90+1' Mastroianni (P)
Novara-Alcione Milano 3-0
27' e 53' Lanini, 90+2' D'Alessio
Arzignano Valchiampo-Cittadella 1-0
21' Lanzi
Inter U23-Dolomiti Bellunesi 1-2
17' Clemenza (D), 70' Mondonico (D), 90' Cinquegrano (I)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 81, Brescia 59, Lecco 57, Trento 55, Cittadella 53, Renate 53, Alcione Milano 50, Lumezzane, Giana Erminio 45, Novara 44, AlbinoLeffe 43, Inter U23 42, Pro Vercelli 42, Arzignano 40, Dolomiti Bellunesi 38, Ospitaletto 38, Pergolettese 33, Virtus Verona 22, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Bra-Arezzo 0-4
40' e 62' Cianci, 71' e 90' Ravasio
Perugia-Torres 1-1
37' Bolsius (P), 63' Sorrentino (T)
Ternana-Sambenedettese 1-1
60' Panico (T), 88' Zini (S)
Guidonia Montecelio-Vis Pesaro 0-0
Juventus Next Gen-Gubbio 2-2
26' La Mantia (G), 49' Podda (G), 61' Puczka (J), 90+4' Guerra (J)
Pianese-Pontedera 2-2
53' Sussi (PI), 76' Cerretti (PO), 81' Sapola (PO), 90+4' Ongaro (PI)
Campobasso-Forlì 2-0
92' Lancini, 97' Sarr
Carpi-Pineto 1-2
26' aut. Tonti (C), 36' Pellegrino (P), 64'Borsoi (P)
Ravenna-Livorno 2-0
49' Fischnaller, 56' Bani
Riposa – Ascoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 70, Ascoli 65, Ravenna 61*, Pineto 48, Campobasso 48, Pianese 44, Juventus Next Gen 44, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Ternana 43, Livorno 37*, Guidonia Montecelio 36, Forlì 35, Carpi 34*, Perugia 32, Torres 31*, Sambenedettese 29*, Bra 26, Pontedera 19

N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Atalanta U23-Casertana 0-2
44' aut.Navarro, 90+4' Kallon
Domenica 22 marzo
Cavese-Foggia 0-0
Audace Cerignola-Giugliano 1-0
75' Gambale
Cosenza-Latina 3-1
3' Parigi (L), 9' Contiliano (C), 83' Caporale (C), 90+3' Cannavò (C)
Siracusa-Picerno 2-1
30' Abreu (P), 46' Arditi (S), 87' Gudelevicius (S)
Sorrento-Crotone 2-2
16' Maggio (C), 19' Ricci (S), 65' D'Ursi (S). 90+14' Musso (C)
Trapani-Potenza 2-1
45+2' Celeghin (T), 87' Mazzeo (P), 90+6' La Sorsa (T)
Lunedì 23 marzo
Ore 20.30 – Catania-Casarano
Ore 20.30 – Monopoli-Benevento
Ore 20.30 – Salernitana-Team Altamura

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76*, Catania 64*, Cosenza 59, Salernitana 57*, Casertana 56, Crotone 52, Audace Cerignola 51, Monopoli 47*, Casarano 43*, Potenza 41, Team Altamura 40*, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35, Sorrento 34, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 27, Trapani 27, Foggia 23

N.B. - * una gara in meno
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

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