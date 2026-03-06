Esclusiva TMW Arezzo, Cutolo: "Squadra in crescita costante, una sconfitta non ci ridimensiona"

"La squadra sta bene, oltre poi il risultato dell'ultima gara, ma in un campionato così lungo come quello che affrontiamo un incidente di percorso può succedere, anche in virtù del fatto che la Ternana, senza le problematiche di inizio stagione, avrebbe lottato per i vertici. Ma quanto successo mercoledì non ci ridimensiona in quello che è il nostro percorso, stiamo affrontando tutto con molta serenità": così, in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, il Direttore Sportivo dell'Arezzo Aniello Cutolo.

Gli amaranto sono sempre in vetta al Girone B di Serie C, ma l'Ascoli - vincendo contro la Samb - ha centrato il secondo posto a discapito del Ravenna e si è portato a quattro lunghezze dalla capolista. Ma anche su questo aspetto c'è calma: "Non ci siamo mai illusi di aver chiuso il campionato, e non lo facciamo nemmeno ora, ma ripeto che non ci dimensioniamo. Anzi, voglio ricordare una cosa: non è scritto da nessuna parte che dobbiamo vincere con 10 punti di vantaggio. Il nostro è un percorso incredibile, fatto di crescita costante, e non ci siamo mai nascosti su quello che è l'obiettivo, ma il campionato si può vincere anche all'ultima giornata".

Corsa però a tre confermata. Adesso è sostanzialmente ufficiale.

"Che la corsa sia ormai tra noi, il Ravenna e l'Ascoli è cosa nota a e chiara da diverso tempo, ne siamo consapevoli, ma non si devono creare tensioni che non servono poi a nulla. Noi siamo concentrati su quanto abbiamo fatto e stiamo facendo, la squadra, come ho detto, è in crescita costante, oltre poi i risultati, abbiamo dato una bella vetrina a tanti giocatori e stiamo portando avanti un percorso che da tempo volevamo".

Scenderete in campo lunedì, come il big match Ascoli-Ravenna. Avreste forse preferito giocare, per magari mettere più pressioni alle rivali?

"Giocare prima o allo stesso orario dello stesso giorno è indifferente, da ora in avanti ogni gara ha punti pesanti in palio, e non conta quando si gioca. A fine gara, poi, daremo un'occhiata al risultato, come è normale che sia, ma siamo per prima cos concentrati sul Campobasso, squadra molto forte e organizzata che arriva da un ottimo periodo. Avranno forze fresche perché nell'infrasettimanale hanno riposato, servirà massima attenzione. E solo a quello dobbiamo pensare".