Ternana nell'incertezza. È caccia a un nuovo allenatore e a un Ds...ma in versione low cost

Non tanto per una questione legata ai risultati, ma l'extra campo sta tenendo piuttosto in apprensione i tifosi della Ternana, per le ultime vicende che hanno portato all'esonero di mister Fabio Liverani e del Direttore Responsabile dell’Area Tecnica Diego Foresti, che era stato richiamato dal club solo due mesi fa.

Una situazione piuttosto confusa, che però, stando a quanto si legge su Il Messaggero-Umbria in edicola quest'oggi, potrebbe trovare risoluzione nelle prossime ore. Questo pomeriggio sarà anche Pasquale Lito Fazio a dirigere l'allenamento della prima squadra, e con alta probabilità anche domani, ma il club sembra comunque intenzionato a trovare un altro tecnico, che accetti però una soluzione low cost sino al termine della stagione corrente; caccia anche al nuovo Direttore Sportivo, che dovrebbe però sposare il progetto rossoverde con le stesse modalità. Certo, il rinvio del match contro la Juventus Next Gen è sicuramente propizio per quel che si vive, ma le risposte non possono comunque tardare ad arrivare.

Si dovrà quindi solo attendere l'evolversi della vicenda, anche se probabilmente passate queste 48 ore, ma dei chiarimenti - o delle nuove figure - dovranno arrivare. Perché ci sono ancora obiettivi da poter raggiungere, e un futuro da dover scrivere.