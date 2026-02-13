TMW Arezzo, Cutolo su Bucchi: "Allenatore straordinario, ci ha dato mentalità e identità precise"

Dieci punti di vantaggio dal secondo posto, ma il campionato di Serie C ha mandato in archivio 26 giornate, con altre 12 che restano da giocare: e in quest'ottica 10 punti non sono tantissimi. Ma di certo ci sono la continuità e la tenacia che l'Arezzo ha sempre mostrato, anche grazie al lavoro svolto dal tecnico Cristian Bucchi.

Sul quale, nell'intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni TuttoMercatoWeb.com, si è così espresso il Direttore Sportivo Aniello Cutolo: "Il percorso del tecnico è incredibile, ha smesso da giovane di fare il calciatore, ma ha subito mostrato le caratteristiche e l'identità di un'allenatore preparato. Io rifarei la scelta mille volte, ci ha dato una mentalità forte e un'identità precisa, ma non dobbiamo fermarci. Anche se ribadisco che abbiamo trovato le persone giuste. Con lui si è creata subito empatia, sintonia per voler fare qualcosa di importante: non lo abbiamo scelto come traghettatore, ma gli abbiamo messo davanti un percorso, un progetto. È un allenatore straordinario".

Ricordiamo però che nel weekend ormai alle porte gli amaranto non scenderanno in campo, ma osserveranno il turno di riposo dipeso dall'esclusione del Rimini dal raggruppamento.