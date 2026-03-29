Cosenza, Buscè: "Prestazione matura a Benevento. Playoff? Prematuro parlarne"

Il Cosenza esce con un punto prezioso dalla trasferta sul campo del Benevento, capolista del campionato. Al termine della gara, il tecnico Antonio Buscè ha analizzato con soddisfazione la prestazione dei suoi.

"Faccio i complimenti agli avversari perché hanno dimostrato la loro forza e bisogna essere lineari nei giudizi", ha dichiarato l’allenatore, riconoscendo il valore della capolista. Poi un passaggio chiave sulla partita: "Noi siamo stati fortunati a non prendere il secondo gol e a rimanere in partita, ma gli episodi fortunati vanno anche cercati. Nella ripresa abbiamo rischiato poco o nulla".

Buscè ha poi sottolineato l’atteggiamento della squadra: "Se vieni qui spavaldo o presuntuoso, passi una brutta giornata e invece i miei hanno interpretato bene la partita".

Il pari permette ai rossoblù di agganciare la Salernitana al terzo posto, ma il tecnico invita alla calma: "Parlare di playoff adesso è prematuro. Le ultime partite della stagione sono utili per organizzarti per quello che andrai a fare".

Uno sguardo anche al prossimo impegno contro il Foggia: "Adesso ci aspetta il Foggia e vogliamo fare bene per arrivare agli spareggi nel modo migliore".

Infine, un’analisi sulla capolista: "Quando hai l’obiettivo a portata di mano, l’inconscio ti porta a guardare anche gli altri e può bloccare la testa. Ma con quattro partite da giocare e un vantaggio di 9 punti, la squadra di Floro Flores ha dimostrato di essere la più forte".