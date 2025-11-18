Serie C, i marcatori: Gomez come Chiricò. Sono gli unici due a -1 dalla doppia cifra
Con la serata di ieri, lunedì 17 novembre, il campionato di Serie C ha quasi mandato in archivio 14 giornate: all'appello mancano le gare delle tre formazioni Under23, che - causa impegni con le Nazionali di diversi loro tesserati - hanno chiesto e ottenuto il rinvio dei propri match. Al netto di ciò, il turno ha chiaramente smosso la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.
Di seguito la classifica marcatori aggiornata:
GIRONE A
7 gol: Rauti (Vicenza)
6 gol: Sipos (2; Lecco)
5 gol: Bertoli (2; Ospitaletto), Da Graca (Novara), Giannotti (Trento), La Gumina (2; Inter U23), Mastroianni (1; Pro Patria), Minesso (Arzignano)
4 gol: Capone (3; Trento), Di Molfetta (1; Union Brescia), Fabbro (Virtus Verona), Gunduz (Triestina), Maistrello (Union Brescia), Morra (1; Vicenza), A. Sow (Pro Vercelli), Stuckler (1; Vicenza), Topalovic (Inter U23)
3 gol: Bright (Alcione), Castelli (Cittadella), Cazzadori (Union Brescia), Clemenza (1; Dolomiti Bellunesi), Comi (Pro Vercelli), Dalmonte (Trento), Dore (Pergolettese), Furrer (Lecco), Gualandris (Ospitaletto), Kamate (Inter U23), Lombardi (AlbinoLeffe), Malotti (2; Lumezzane), Mandelli (AlbinoLeffe), M. Marconi (1; Alcione), Morselli (Alcione), Parker (Pergolettese), Rolando (Lumezzane), Spagnoli (Union Brescia), Spinaccè (Inter U23), Udoh (Pro Patria), Vertainen (Triestina), Zanellato (Lecco)
GIRONE B
7 gol: Bruzzaniti (1; Pineto)
6 gol: Cortesi (1; Carpi), D’Uffizi (Ascoli), Dubickas (Ternana), Spini (2; Ravenna), Tenkorang (Ravenna)
5 gol: Bifulco (Campobasso), Eusepi (1; Sambenedettese), Gori (1; Ascoli), Leonetti (1; Campobasso), Pattarello (1; Arezzo), Petrelli (2; Forlì), Sinani (Bra), Tavernelli (Arezzo)
4 gol: Bellini (Pianese), Bernardotto (2; Guidonia Montecelio), Cianci (1; Arezzo), Luciani (Ravenna), Milanese (Ascoli), Ravasio (2; Arezzo), Stabile (Vis Pesaro), Varela (Arezzo), Vitali (Pontedera)
3 gol: Carraro (Gubbio), Chierico (Arezzo), Deme (Juventus NG), Dionisi (2; Livorno), Ferrante (Ternana), Franzolini (Forlì), Motti (Ravenna), Musso (Torres), Postiglione (Pineto), Rizzo Pinna (Ascoli)
GIRONE C
9 gol: Chiricò (1; Casarano), Gomez (1; Crotone)
8 gol: Salvemini (2; Benevento)
7 gol: Fischnaller (1; Trapani), Vavassori (Atalanta U23)
6 gol: Lunetta (Catania), Manconi (Benevento), Mazzocchi (Cosenza), Nepi (Giugliano), Ricciardi (Cosenza)
5 gol: Bentivegna (1; Casertana), Cicerelli (2; Catania), Cuppone (Audace Cerignola), D’Ursi (Sorrento), Emmausso (1; Audace Cerignola), Grandolfo (Trapani)
