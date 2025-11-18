Ternana, Bandecchi su questione stadio/clinica: "Oggi inizieranno i lavori, si inizia a costruire"

Aria decisamente a Terni, con lo scontro tra Regione e Comune per il nuovo stadio della Ternana: il continuo braccio di ferro tra le parti, sta bloccando il via dei lavori, ma attraverso il proprio profilo Instagram, il sindaco Stefano Bandecchi ha annunciato che i lavori partiranno. Comunque.

Queste le sue parole: "TAR-Stadio/clinica, messaggio per i ternani: potevamo avere il disonore e la guerra, abbiamo avuto il disonore ma avremo anche la guerra. L'avevo detto già qualche giorno fa, oggi al TAR non è stato chiesto di discutere la sospensiva, la Regione ha capito che aveva torto marcio - in Regione lo sanno - però dovevano ritirare completamente tutto, non lo hanno fatto, non hanno avuto questo coraggio per ora, lo avranno in futuro. Hanno solo non discusso sulla sospensiva, peggiorando la situazione, perché hanno e sanno di aver allungato i tempi, dato che le banche non trattano certo con chi sta evidentemente sotto schiaffo con il TAR. Nonostante questo, oggi, al Ternana Calcio Stadium cominceranno i lavori, oggi appariranno i cartelli allo stadio e nel terreno della clinica: cominciamo a costruire".