Lumezzane, Moscati: "Abbiamo le possibilità per toglierci dalla nostra classifica. Lo meritiamo"

Nel corso dell'appuntamento odierno con Area C, il format di Sky dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il duttile centrocampista del Lumezzane Marco Moscati, che ha parlato dopo la vittoria dei suoi sulla Pro Vercelli: "C'è molta soddisfazione per esser tornati alla vittoria dopo molto tempo, soprattutto perché dà un certo peso ai quatto pareggi che la precedevano. È stata sudata, meritata, e ora ci deve dare lo slancio per ottenere altri risultati positivi: vogliamo tirarci fuori da questa classifica, lo possiamo fare e lo meritiamo, ci sono le condizioni per guardare avanti e fare qualcosa di importante" .

Nota al suo personale: "Mi hanno soprannominato 'uomo ovunque', ma semplicemente sono a disposizione della squadra, per la quale cerco di fare tutto con abnegazione e impegno, per dare una mano a tutti i compagni".

E a proposito della prima accennata classifica, ecco quella del Girone A, dove militano i lombardi:

Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24, Inter U23 22*, Trento 20, Pro Vercelli 19, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16, Giana Erminio 16, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13, Lumezzane 13, Virtus Verona 11, Pro Patria 9, Triestina -9

* una partita in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva