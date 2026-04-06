TMW Benevento in Serie B, l’opera di Vigorito: dal 2006 alla Serie A, la storia di una scalata

Un'altra pagina scritta. Un'altra promozione firmata Oreste Vigorito. Il Benevento torna in Serie B e lo fa sotto la guida dello stesso presidente che nel 2006 rilevò il club in Serie C2 insieme al fratello Ciro, trasformando una squadra di provincia in una realtà capace di disputare due campionati di Serie A. Un percorso unico nel panorama del calcio italiano recente, e che oggi si arricchisce di un nuovo capitolo.

Dall'energia eolica al calcio: chi è Oreste Vigorito

Originario di Ercolano, classe 1946, laureato in Giurisprudenza e in Lettere e Filosofia, Oreste Vigorito è uno degli imprenditori più influenti della Campania. Nel 1993 fondò ad Avellino l'IVPC (Italian Vento Power Corporation), società operante nel settore dell'energia eolica con parchi distribuiti in sette regioni italiane per oltre 1.000 MW di capacità installata. Un gruppo che fattura circa 250 milioni di euro l'anno e il cui patrimonio supera i 5 miliardi. Presidente onorario dell'ANEV, l'Associazione Nazionale Energia del Vento, Vigorito ha diversificato nel tempo i propri interessi anche nel settore alberghiero, elettrico ed editoriale è direttore editoriale di Ottopagine e ha investito nello storico quotidiano Il Roma. Il calcio, però, è diventato la sua seconda vita.

Diciannove anni di presidenza, una scalata senza interruzioni

Il 17 marzo 2006 Vigorito e il fratello Ciro rilevano il Benevento da Older Tescari: la squadra milita in Serie C2, è un club di secondo piano nel panorama campano. Quel che succede nei dieci anni successivi è storia: i giallorossi salgono di categoria in categoria fino alla prima promozione in Serie A della loro storia, nella stagione 2017-18. Un traguardo che vale alla città il riconoscimento formale: il 27 luglio 2020 il Comune di Benevento conferisce a Vigorito la cittadinanza onoraria.

Nel 2019-20 arriva la seconda promozione in Serie A. Poi le turbolenze: la retrocessione, le dimissioni annunciate nel maggio 2022 dopo l'eliminazione playoff contro il Pisa, il ripensamento dopo la solidarietà della città. E infine, nel 2023, la scelta più coraggiosa: iscrivere il Benevento alla Serie C dopo la retrocessione, ricominciare da capo, senza abbandonare il progetto.

Il valore di questa promozione

Per Vigorito, alla soglia degli 80 anni, questa promozione non è solo un ritorno in Serie B. È l’ennesima conferma che il progetto iniziato nel 2006 non era un sogno imprenditoriale applicato al calcio, ma una visione. E che il vento, quello che ha costruito il suo impero industriale, continua a soffiare anche sul Benevento.