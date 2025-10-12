Cittadella, Iori: "Finalmente il gol degli attaccanti, premiato il lavoro e la tenacia del gruppo"

Vittoria sofferta ma preziosissima per il Cittadella, che piega in extremis la Triestina e torna a respirare dopo un periodo complicato. A fine partita, il tecnico Manuel Iori ha espresso tutta la sua soddisfazione in conferenza stampa, come riportato da Trivenetogol.

“Nel primo tempo abbiamo fatto sicuramente ottime cose - ha spiegato Iori -. Sono contento per i ragazzi perché siamo tornati a vincere e questo successo è il frutto del lavoro che stiamo portando avanti da settimane. Non abbiamo mai mollato, e alla fine la squadra è stata premiata.”

Una menzione particolare, poi, per gli attaccanti, finalmente decisivi dopo alcune prestazioni sottotono: “È arrivato anche il gol degli attaccanti, ed era importante. Loro vivono per questo e sbloccarsi può dare fiducia a tutto il reparto. Ma devo dire che anche chi è subentrato ha fatto la differenza: la panchina oggi ha contribuito in modo determinante, riscattando un inizio di gara non brillante.”

Iori ha chiuso il suo intervento con una nota di determinazione e fiducia: “Io non ho mai mollato, e non lo farò adesso. So che la strada è lunga, ma vedo una squadra viva, che ha voglia di lottare e migliorarsi. Questa vittoria deve essere un punto di partenza, non di arrivo", ha concluso.