Cittadella, Iori avverte: "Contro l’Inter U23 servirà una gara perfetta nell’approccio"
Alla vigilia della sfida contro l’Inter U23, il tecnico Manuel Iori mette in guardia il suo Cittadella. “L’Inter 23 arriva da sette risultati utili, cinque dei quali sono vittorie - ha ricordato il tecnico ai microfoni di PadovaOggi -. È una squadra di grande qualità, con individualità importanti e tanti giovani interessanti”.
Per Iori la chiave non sarà tanto tattica quanto mentale: “Sarà fondamentale l’approccio. Dovremo mettere intensità, tenere i reparti compatti ed essere molto attenti nella fase difensiva”.
Il piano partita è chiaro: “Difendersi bene e ripartire con efficacia quando ne avremo l’occasione. Contro squadre così attrezzate ogni dettaglio fa la differenza”.
