Oggi in TV, dove vedere le gare di Serie C: in campo Catania e Salernitana

Con la Serie A e la Serie B ferme per la sosta per le nazionali, tocca alla Serie C prendersi la scena. Si parte alle 14.30 con Latina-Catania e Potenza-Salernitana.

Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, sabato 28 marzo

14.30 Latina-Catania (Serie C) - SKY SPORT

14.30 Potenza-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT

14.30 Torres-Livorno (Serie C) - SKY SPORT

14.30 Ospitaletto-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT

14.30 Lumezzane-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPOR

15.00 Italia-Islanda Under 17 (Qualificazioni Europei) - VIVO AZZURRO TV

17.00 Italia-Slovacchia Under 19 (Qualificazioni Europei) - VIVO AZZURRO TV

17.30 Renate-Novara (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Triestina-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPOR

17.30 Alcione-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Pergolettese-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT

17.30 Dolomiti Bellunesi-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT

18.00 Scozia-Giappone (Amichevole) - SKY SPORT ARENA