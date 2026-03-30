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Perugia, Bacchin: "Tre punti erano fondamentali. Queste risposte arrivano da diverse partite"

Perugia, Bacchin: "Tre punti erano fondamentali. Queste risposte arrivano da diverse partite"TUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Andrea Piras
Oggi alle 09:11Serie C
Andrea Piras

Tre punti salvezza importante per il Perugia firmati Luca Bacchin. Dopo il successo contro la Vis Pesaro, l'attaccante degli umbri ha commentato: "Ringrazio per le parole sulla prestazione, è quello su cui lavoro ogni giorno. Sì, i tre punti erano fondamentali. Si è sottolineato la mia prestazione e quella di altri, ma penso che si debba fare una nota di merito a tutta la squadra per quello che abbiamo messo in campo oggi. Abbiamo fatto capire quanto fosse importante portare a casa perlomeno un risultato. Poi è arrivata la vittoria e siamo tutti felici.

Ho visto arrivare la palla da Valerio (Verre, ndr), ho visto che c’era spazio alle spalle dei difensori e ho attaccato la profondità. Valerio mi ha servito bene, ho visto che il difensore della Vis Pesaro stava cercando di togliermi la palla, quindi mi sono messo col corpo davanti per proteggerla. Poi, a tu per tu, ho colpito d’esterno e fortunatamente ho superato il portiere.

Penso che queste risposte arrivino da diverse partite. Al di là del risultato, noi come gruppo stiamo dando una grande dimostrazione di maturità di fronte a ogni piccola problematica. Questa è solo una nota positiva e, a mio modo di vedere, lascia ben sperare per quello che verrà, perché non è ancora finito. Dobbiamo continuare così. Lo dedico alla mia ragazza perché oggi compiamo 2 anni di fidanzamento e ai miei genitori, che erano qua a vedermi oggi".

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