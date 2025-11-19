Fiorentina, lo staff di Vanoli si arricchisce di due nuove figure: arrivano dalla Primavera

Lo staff di Paolo Vanoli si arricchisce di due nuove figure. La Fiorentina ha infatti ufficializzato l’ingresso di due nuovi professionisti all’interno del gruppo di lavoro del tecnico viola: si tratta di Giuseppe Mazza, che ricoprirà il ruolo di Preparatore Atletico, e di Lorenzo Sandri, nuovo Match Analyst della Prima Squadra. Entrambi arrivano direttamente dal settore giovanile, dove hanno lavorato con la Primavera distinguendosi per professionalità e continuità.

Il club ha comunicato la notizia con una nota ufficiale, annunciando la piena promozione dei due collaboratori:

“La Fiorentina informa che sono entrati a far parte dello staff tecnico della Prima Squadra viola Giuseppe Mazza (Preparatore Atletico), che sarà il primo collaboratore di Giampiero Ascenzi, e Lorenzo Sandri nel ruolo di match analyst. Entrambi sono stati promossi dalla Primavera alla Prima Squadra.”