Tegola in difesa il Guidonia Montecelio: rottura completa del crociato per l'esperto Malomo

Tegola in difesa il Guidonia Montecelio: rottura completa del crociato per l'esperto Malomo
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 19:36Serie C
Claudia Marrone

Brutte notizie in casa Guidonia Montecelio, con il club laziale che dovrà fare a meno, sicuramente per lungo tempo, di Alessandro Malomo, uscito malconcio dalla sfida con la Pianese: netto il referto medico, che ha parlato di una lesione completa al legamento crociato anteriore. Lo stop sicuramente come detto, non sarà dei più brevi, ma è precisato dal club che l'infortunio sarà costantemente monitorato.
Di seguito, la nota:

Il Guidonia Montecelio 1937 Fc, a seguito dell’infortunio rimediato dal difensore Alessandro Malomo durante la gara di campionato contro la Pianese, comunica che l’esame ha messo in evidenza una “lesione completa del legamento crociato anteriore”.

Tutta la società esprime la propria vicinanza ad Alessandro Malomo e gli augura una pronta e completa guarigione.
L’infortunio sarà costantemente monitorato ed il club resterà a disposizione del calciatore per qualsiasi necessità.

