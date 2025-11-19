Perugia, si ferma Nwanege: il difensore è stato operato al ginocchio destro, out 40 giorni
TUTTO mercato WEB
AC Perugia Calcio comunica che in data odierna il calciatore Karlson Nwanege è stato sottoposto ad intervento chirurgico artroscopico a causa della lesione riportata al menisco esterno del ginocchio destro.
L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito presso la clinica Lami di Perugia dall’equipe medica del Perugia Calcio composta dal prof. Cerulli, dal Dr. Trinchese e dal Dr. Cirimbilli.
I tempi di recupero sono stimati in circa 40 giorni. Nelle prossime ore il calciatore inizierà la riabilitazione.
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
De Biasi su Gallo: "Uno così non può fare il secondo. Vicenza favorito? Sì, ma occhio al Cittadella"
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
3 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
De Biasi su Gallo: "Uno così non può fare il secondo. Vicenza favorito? Sì, ma occhio al Cittadella"
Pronostici
Calcio femminile