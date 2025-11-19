Altro che Fiorentina, per Paolo Maldini c'è solo il Milan: "Nient'altro in Italia o all'estero"

"Mi ha chiamato mio cugino che vive qui, gli ho detto che non ne sapevo niente. Per me in Italia c'è solamente una squadra e così sarà". Paolo Maldini chiude così alle voci che lo accostano alla Fiorentina: per il capitano di tante battaglie e tanti successi, nonostante faccia fatica a parlarne, c’è solo il Milan, in Italia e all’estero.

L’ex difensore e dirigente rossonero si è racontato in una lunga chiacchierata con TMW, a margine del Premio Viareggio Sport 2025. Tra i temi affrontati, inevitabilmente, la nomina del suo ex compagno di squadra Gennaro Gattuso a commissario tecnico di una Nazionale che spera di centrare la qualificazione ai Mondiali del 2026: "Ho pensato che fosse un'ottima idea perché incarna lo spirito che la Nazionale dovrebbe avere".

Spazio, inevitabilmente, anche al derby di Milano, ormai alle porte: "Il derby è strano. Noi ne abbiamo persi 6-7 di fila, magari vincendo poi il campionato. Poi abbiamo cominciato a rivincerli e le cose non sono andate bene. Il derby non determina il risultato finale". Di derby ha parlato, in occasione dello stesso appuntamento, anche Aldo Serena, l’unico calciatore ad aver giocato quelli di Milano e Torino con tutte e quattro le maglie delle squadre coinvolte: qui le sue considerazioni.